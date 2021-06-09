بعد عمر كمال و سمية الخشاب .. فنانات شاركن مطربي المهرجانات الغناء .. تعرف عليهن

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية جديدة مع الفنانة سمية الخشاب ، ويعتبر هذا الدويتو هو أحدث اشترك بين نجمات الدراما بالتعاون مع مطربي المهرجانات، والتي حظت خلال الفترة الأخيرة بانتشار واسع.

ويرصد صدى البلد أبرز تعاون بين مطربي المهرجانات والفنانات في الفترة الأخيرة .

عمر كمال وسمية الخشاب "أوعدك":

طرحت الفنانة سمية الخشاب أغنيها الجديدة “أوعدك”، مع عمر كمال، أمس الثلاثاء، عبر القناة الرسمية لمغني المهرجانات بموقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

"أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،" وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: "يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر".

حسن شاكوش وياسمين رئيس "حبيبتي":

حقق كليب «حبيبتي» لمطرب المهرجانات حسن شاكوش مع الفنانة ياسمين رئيس، 8 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع منذ طرحه عبر موقع «يوتيوب».

وتصدر كليب «حبيبتي» التريند خلال الساعات الأولى من طرح الأغنية، كما تصدر اسم حسن شاكوش وياسمين رئيس مؤشرات البحث على جوجل بسبب كليب «حبيبتي» الذي أشاد به الجمهور.

كليب «حبيبتي» من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات أغنية «حبيبتي»

«حبيبتي .. افتحي شبكاكك أنا جيت .. أنا واقف تحت البيت .. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني .. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه مش هحلك».«بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل الف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلكوبقولك وحشاني.. انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي .. أم عيالي».

وظهر شاكوش خلال الكليب بلوك غريب لفت الأنظار إليه حيث ارتدى بدلة حمراء اللون ونظارة شمس حمراء رغم أن التصوير ليلي.

نيللي كريم والمدفعجية "دولا دولا":

طرحت النجمة نيللي كريم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع فرقة المدفعجية،، والتي تحمل اسم «دولا دولا»، وطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن الحلقة الأخيرة من برنامج «هيتايا».

برنامج «هيتايا» فكرة نيللي كريم، ومزيج بين عرض الواقع وبرنامج مزيكا، ويعد أول عمل ديجتال لنيللي كريم، ويذاع على «يوتيوب»، حيث انتهت نيللي من تصوير الموسم الأول منه.

البرنامج فكرة نيللي كريم ورامي السكري، ومن إنتاج شركة «rhyme production»، التي انتجت عددا من البرامج التي حققت نجاحا جماهيريا، مثل «فاميليا» و«الفرنجة».