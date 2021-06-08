اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطالب بإجلاء المرتزقة وفتح الطريق الساحلي

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا دوريا عبر الدائرة المغلقة بحضور بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات برلين.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”،إنه تم خلال اللقاء استعراض أهم العراقيل التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق جنيف، فيما يخص فتح الطريق الساحلي وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، حيث تم اليوم توجيه رسالة من المجلس الرئاسي لما يعرف بـ “غرفة عمليات البركان” التابعة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، لفتح الطريق الساحلي وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.

وتابع: “شدد أعضاء الخمسة من المجموعتين على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية دون نتائج ملموسة على الأرض ولابد من الاسراع في انجاز مقررات جنيف لانها السبيل نحو تحقيق ارادة الليبيين”.