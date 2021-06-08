عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تتعاقد على 100 ألف طن زيت خام مستورد

ارشيفية
ارشيفية

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ١٠٠ ألف طن زيت طعام خام مستورد منها ٦٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد و ٤٠ ألف طن زيت عباد مستورد.

 

ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم.

 

كان  الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في أبريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

 

 وخلال الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلي أنه استمع إلى المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة معالي الدكتور الوزير بعد عيد الأضحي المبارك وذلك للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.

 

أوضح أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

ترشيحاتنا

إلهان عمر تثير الجدل بتصريح خطير: أمريكا وإسرائيل وحماس وطالبان ارتكبوا فظائع لا يمكن تصورها

كلكوا كدابين.. بهذة الكلمات خطيبة الكاتب أحمد مدحت تعبر عن صدمتها بعد وفاته

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

النمنم: "الإخوان" كانت تنفق 110 ملايين دولار يوميا في اعتصام رابعة

أبرزها المناديل والأكياس.. محمد يرسم المشاهير باستخدام 10 أدوات غريبة.. فيديو

5 ملايين إصابة و132 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على الحكم ببراءة المتهم هيثم كامل أبو علي

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ