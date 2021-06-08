التموين تتعاقد على 100 ألف طن زيت خام مستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ١٠٠ ألف طن زيت طعام خام مستورد منها ٦٠ ألف طن زيت صويا خام مستورد و ٤٠ ألف طن زيت عباد مستورد.

ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢١، حسب بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم.

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في أبريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلي أنه استمع إلى المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة معالي الدكتور الوزير بعد عيد الأضحي المبارك وذلك للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.

أوضح أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.