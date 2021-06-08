وديا.. البنك الأهلي وأبو كبير غدا بمعسكر الإسماعيلية

يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته على فترتين داخل معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة إنبي في السادس عشر من الشهر الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.



ويلتقي غداً الأربعاء فريق البنك الأهلي بفريق أبو كبير في تجربة ودية جديدة داخل معسكر الفريق بالإسماعيلية ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي

ويختتم فريق البنك الأهلي معسكره المغلق بمباراة الإسماعيلي بعد غداً الخميس بستاد الإسماعيلية.