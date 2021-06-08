461 مليون متر.. زكي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت طفرة كبيرة للاقتصاد المصري.. فيديو

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن المنطقة الاقتصادية هي إحدي المشروعات الهامة للدولة المصرية وتعتبر من الاحلام التي تحقق ميزة إضافية للاقتصاد المصري ورفعة الدولة المصرية بشكل عام .

وأضاف يحيي زكي خلال تصريحاته على قناة " اكسترا نيوز" ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم الإعلان عنها في مؤتمر بشرم الشيخ عام 2015 وتم التصديق علي المشروع بدراساته المختلفة وتصديق الرئيس السيسي على إنشاء المشروع في 2015 .



وأوضح أن المنطقة تعمل الان منذ 5 سنوات وقمنا بمدها بالطرق والأنفاق لتسهيل الحركة منها وإليها ، لافتا الى أن المنطقة الاقتصادية يتبع لها 6 موانئ بخلاف 4 مناطق صناعية.

وتابع يحيي زكي ،" المنطقة الاقتصادية تصل مساحتها بجميع المرافق التابعة لها إلى 461 مليون متر مربع مؤكدا اننا قمنا بتطوير جميع الموانئ التابعة للمنطقة خلال الفترة الماضية .