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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

461 مليون متر.. زكي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت طفرة كبيرة للاقتصاد المصري.. فيديو

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية

قال المهندس  يحيى زكي  رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، إن المنطقة الاقتصادية هي إحدي المشروعات الهامة للدولة المصرية وتعتبر من الاحلام التي تحقق ميزة إضافية للاقتصاد المصري ورفعة الدولة المصرية بشكل عام .

 

وأضاف  يحيي زكي  خلال تصريحاته على قناة " اكسترا نيوز" ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم الإعلان عنها في مؤتمر بشرم الشيخ عام  2015 وتم التصديق علي المشروع بدراساته المختلفة  وتصديق الرئيس السيسي على إنشاء المشروع في 2015 .


وأوضح أن المنطقة تعمل الان منذ 5 سنوات وقمنا بمدها بالطرق والأنفاق لتسهيل الحركة منها وإليها ، لافتا الى أن المنطقة الاقتصادية يتبع لها 6 موانئ بخلاف 4 مناطق صناعية.

 

وتابع يحيي زكي ،" المنطقة الاقتصادية تصل مساحتها بجميع المرافق التابعة لها إلى 461 مليون متر مربع مؤكدا اننا قمنا بتطوير جميع الموانئ التابعة للمنطقة خلال الفترة الماضية .

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