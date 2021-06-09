اليوم .. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول الأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التي تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز اليوم دورة تدريبية حول تدريبية حول الأخطاء المنهجية و الشائعة بالبجوث العلمية الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين.



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .



وقد نوه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان انه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية و طرق الحجز .