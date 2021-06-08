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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد كولوسيفسكي.. إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف منتخب السويد

صدى البلد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب.

وأكد الاتحاد السويدي إيجابية مسحة اللاعب ماتياس سفانبرج، بعد خضوع اللاعبين لاختبار للكشف عن الفيروس المتفشي، بعد إصابة ديجان كولوسيفسكي لاعب المنتخب ومهاجم يوفنتوس الإيطالي صباحًا.

وأعلن المنتخب السويدي لكرة القدم، إصابة لاعبه ديجان كولوسيفسكي، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا. 

وأكد أندريس فالنتين، طبيب المنتخب السويدي، أن كولوسيفسكي شعر بنزلة برد صباح اليوم، وخضع لمسحة طبية،  جاءت إيجابية لتثبت إصابته بفيروس كورونا، ويتم عزله عن الفريق.

وأضاف فالنتين أن كولوسيفسكي لم يكن مخالطًا لأي لاعب، لكنه يأمل ألا يتفشى المرض في صفوف المنتخب.

وتأكد غياب كولوسيفسكي وسفانبرج على أقل تقدير، عن مباراة السويد الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” أمام منتخب إسبانيا يوم 14 يونيو، حيث سيخضع اللاعبان لعزل ذاتي لمدة أسبوع.

يذكر أن سيرجيو بوسيكيتس قائد المنتخب الإسباني قد تعرض للإصابة هو الآخر بفيروس كورونا. 

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