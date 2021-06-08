شكاوى النواب توافق على اقتراح بإنشاء مراكز تدريب مهني لأطفال الشوارع

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

أكدت النائبة آيات الحداد، خلال الاجتماع، إن المقترح يهدف إلي احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم، وحماية المجتمع، مشيرة إلي أن هؤلاء الأطفال ضحايا، ويتعرضون للتسول والتحرش، وإنشاء مراكز تدريب مهني أمر ضروري، لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم، وتعلمهم مهنة.



دعت الحداد، بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم علي التعرف علي أطفالهم، وهو ما سيكون له أثار إيجابية علي هؤلاء الأطفال وعلي المجتمع.



لفتت النائبة آيات الحداد، إلي هناك قوانين تستهدف الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن الاستفادة منها في هذا الصدد، مثل قانون صندوق الوقف الخيري الجديد الذي ناقشه مجلس النواب

وأكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن جهود كبيرة تبذل للقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال، وهناك فرق تدخل سريع تنزل الشوارع للحد من الظاهرة، وللقيام بتأهيل هؤلاء الأطفال.



و لفتت لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي تكاتف الجهود للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه يمكن عمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، بعد إصدار قانون صندوق الوقف الخيري.



ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة. بعد العرض علي هيئة المجتمعات العمرانية.