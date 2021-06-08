خبير: السيسي استلم مصر شبه دولة والآن أصبحت جمهورية جديدة

مصر خلال الـ 7 سنوات

قال صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مصر قبل 2014، شئ، وبعد 2014، شئ آخر، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ مسيرة صعبة وحقق انجازات كثيرة.



وأضاف صبحي عسيلة، خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي استلم مصر شبة دولة والآن أصبحت جمهورية جديدة.



ولفت إلى أن جميع القطاعات بالدولة، كانت تعانى من مشكلات كثيرة، و الجميع لم يتوقع أن يحدث فى مصر مثلما حدث فى عهد السيسي.



وأشار إلى أن أحلام المصريين تحققت، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا عندما ننظر لـ قطاع النقل و المواصلات، و الطرق، و الاستثمار و الاقتصاد بشكل عام فكل قطاع يحتاج لوقت طويل للحديث عنه.



وأوضح أن الـ 7 سنوات الأخيرة شهدت تقدم كبير، و هناك 14762 مشروع خرجت إلى النور بتكلفة وصلت لأكثر من 2207 مليار جنيه، وهناك 4164 يجري العمل فيهم بتكلفة تتجاوز الـ 2569 مليار جنيه.