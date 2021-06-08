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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا الشاباك وأركان جيش الاحتلال يعارضان مسيرة الأعلام

مسيرة الأعلام
مسيرة الأعلام

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيسي جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، ورئيس أركان جيش الاحتلال يعارضان مسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

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رغم رفض الشرطة .. الكابنيت يبحث القرار النهائي بشأن مسيرة الأعلام

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أعضاء الكنيست يدعون لاقتحام الأقصى ردا على إلغاء مسيرة الأعلام

ودعا أعضاء بالكنيست وجمعيات استيطانية إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى، ردا على إلغاء الشرطة الإسرائيلية "لمسيرة الأعلام" التي كانت مقررة يوم الخميس.

 

ودعت ما يعرف بـ"مقر منظمات جبل الهيكل" في بيان صادر عنها، إلى اقتحام الأقصى على أوسع نطاق.

 

وقالت" لا تبقوا في البيوت، هم ألغوا المسيرة في الخارج، دعونا ننفذ جولة في الداخل (داخل الأقصى)".

 

كما أعلنت رابطة مشجعي فريق "بيتار القدس" المتطرفة ("لا فاميليا") أن أنصارها يعتزمون المشاركة بالمسيرة في جميع الأحوال، في حين دعت منظمات إرهابية صهيونية من بينها منظمة "لاهافا" المستوطنين إلى المشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الخميس القادم.

 

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية ، أن أعضاء كنيست آخرين من الليكود يعتزمون الانضمام للمسيرة، رغم رفض الشرطة الإسرائيلية رسميا السماح بتنظيمها.

جيش الاحتلال القدس المحتلة مسيرة الأعلام حزب الليكود الشاباك

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