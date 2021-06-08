السبت.. وائل الفشني يعود لمسرح ساقية الصاوي

تستعد ساقية الصاوى مجددًا لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه "وائل الفشنى" مساء السبت 12 يونيو الساعة الثامنة مساءً على مسرح النهر.

"وائل الفشنى" هو حفيد الشيخ "طه الفشنى" وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيرًا، درس وائل فى إيطاليا وقد بدأ الغناء منذ ٢٠ عامًا.

قدمه الفنان على الحجار كثيرًا فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائمًا ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى، تعاون وائل أيضًا مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عددًا من الأعمال الناجحة .بدأ المشوار الفعلى لوائل بعد أن عُرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذى حقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات، وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.



وعلى الجانب الاخر تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى حفل الفنان الكبير"هانى شنودة" يوم الجمعة 11 يونيو الساعة 8م بعنوان "طاقة ألهمت أجيال" وسيمتعنا بمجموعة من أحب أعماله الموسيقية.

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري اكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، وكانت له الريادة والفضل في تكوين أول فرقة موسيقية مصرية.