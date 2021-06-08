أخبار التعليم| عقوبة طالبة تحمل موبايل داخل الامتحان أثناء زيارة الوزير.. وشروط أول دبلومات مهنية لإعداد كوادر مدارس المتفوقين

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

شروط التقدم لأول دبلومات مهنية تخصصية لإعداد الكوادر للعمل بمدارس المتفوقين

إستمرار تطعيم أعضاء كنترول الثانوية بالدقهلية





التعاون بين تربية عين شمس ومعهد جوته لتنفيذ مشروع Fit For Lif



برتوكول تعاون مشترك بين هندسة بورسعيد وكلية الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية



رئيس جامعة جنوب الوادي يكرم طالبة ابتكرت نظارة ناطقة لمساعدة المكفوفين



وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يستعرضان الوضع الحالي للمشروعات الكبرى للجامعة والجدول الزمني لها



منحة مجانية من وزير التعليم لطلاب مدارس 30 يونيو.. دورات تدريبية صيفية حتى سبتمبر.. مستند



لتدريب الطلاب.. اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة بنها وشركة العربي



تربية عين شمس تعلن عن جدول امتحانات الماجستير



بعد ضبط وزير التعليم العالي طالبة تحمل موبايل داخل لجان الامتحان.. تعرف على العقوبة

