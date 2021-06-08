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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمنافسة تيك توك.. يوتيوب يطلق Shorts للحصول على عينات صوت من الفيديو

يوتيوب يطلق Shorts
يوتيوب يطلق Shorts لأخذ عينات صوت من الفيديو

ينافس موقع يوتيوب تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك بميزة جديدة تسمى Shorts تقتبس عدد من أفضل الميزات في تيك توك ، حيث من المتوقع أن تلقى رواجا كبيرا بين المستخدمين. 


وبحسب موقع The Verge فإن يوتيوب قد أطلق ميزة Shorts بالفعل المملكة المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية، ومن المقرر توسيع إطلاقها في عدد كبير من دول العالم. 

 

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وتعد ميزة Shorts عبارة عن مجموعة من أفضل الميزات الموجودة في تيك توك حيث أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين الآخرين، وتتيح للمستخدمين اكتشاف محتوى جديد من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو بنفس الصوت. 


وتساعد ميزة Shorts  الجديدة في يوتيوب في انتشار المقاطع المضحكة أو ما يعرف ب "الميمز" ، كما تسمح الميزة للمستخدمين بأخذ عينات من الأصوات من أي محتوى تم تحميله على يوتيوب.  

 

وعبر زر إنشاء جديد في ميزة Shorts في تطبيق يوتيوب ستظهر أسفل مقاطع الفيديو بجوار زري الإعجاب وعدم الإعجاب، وسيؤدي النقر عليه إلى منح المستخدمين خيار اختبار صوت الفيديو حيث سيتمكن مشاهدو الأفلام القصيرة أيضًا من النقر على الصوت في أي فيديو للعودة إلى المصدر الأصلي.


وقال تود شيرمان مسئول انتاج فيديوهات يوتيوب إن مناقشات الشركة مع منشئي المحتوى أظهرت مزيدًا من الإثارة، وهناك بعض القلق بشأن أمثلة مقاطع الفيديو التي قد تعتقد أنها شخصية أو حساسة ، ولهذا السبب طلب منشئو المحتوى القدرة على إلغاء الاشتراك.
 

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