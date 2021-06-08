موازنة مقترحة للاتحاد الأوروبي تركز على اقتصاد أكثر استدامة

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم، موازنة سنوية للاتحاد الأوروبي بقيمة 167.8 مليار يورو لعام 2022، على أن تكملها منح تقدر بنحو 143.5 مليار يورو في إطار خطة الانتعاش من جائحة كورونا.

وقال الجهاز التنفيذي إن القدرات المالية المشتركة من شانها تكريس استثمارات كبيرة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وحماية الاستدامة، وخلق فرص العمل.. وسوف يتم منح الأولوية للإنفاق الأخضر والرقمي من أجل جعل أوروبا أكثر مرونة وتكيفا مع للمستقبل.

وتعكس الميزانية الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي، التي لها صلة بضمان الانتعاش المستدام.

ونشر الجهاز التنفيذي الأوروبي جدولا مفصلا ببنود الإنفاق والذي يركز على التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للوباء ، وجعل الاقتصادات أكثر استدامة ومرونة وأفضل استعدادا لمواجهة تحديات وفرص التحولات الخضراء والرقمية.

كما تغطي الموازنة للسياسة الزراعية المشتركة والملاحة البحرية ومصايد الأسماك و للتنمية الإقليمية والتماسك، والصحة ودعم الاستجابة للأزمات والسياسة الخارجية وحماية الحدود.