النقاش صاحب أزمة فيلا محمد رمضان : أخذت باقي فلوسي والفنان اعتذر لي

كشف نقاش النجوم " أسامة محمد" أن الفنان" محمد رمضان" منحه بقية مستحقاته المادية التي كانت متبقية من باقي حسابه، و ذلك بعد ظهوره عبر فضاء مواقع التواصل للمطالبة بأمواله المتبقية بعد قيامه بأعمال نقاشة في فيلا " رمضان " بمارينا خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح " أسامة " خلال حديثه لموقع "صدى البلد"، أن مدير حسابات النجم " محمد رمضان"، تواصل معه اليوم، و منحه المبلغ المتبقى من حسابه وهو 16 ألف جنيه، بعد تهرب أحد العاملين مع " رمضان" من منح النقاش " أسامة" بقية أجره بعد انهاء أعمال النقاشة بفيلا " محمد رمضان".

وأكد " أسامة" أنه نال كافة مستحقاته المادية حيث تم منحه في البداية مبلغ 36 ألف جنيه وكان متبقى له 16 ألف جنيه من بقية حسابه المتفق عليه سلفاً، لافتاً إلى أنه حاول التواصل مع محمد رمضان عدة مرات لاسترداد أمواله المتبقية ولكنه فشل في ذلك ، ليقوم بالأمس بنشر فيديو مصور له يناشد فيه " محمد رمضان" بالحصول على باقي مستحقاته راوياً فيه المعاملة السيئة التي واجهها من قبل أحد العاملين مع " رمضان" خلال قيامه بأعمال النقاشة في الفيلا ".

وأشار "أسامة"، إلى أنه تلقى مكالمة هاتفية من مدير حسابات الفنان "محمد رمضان"، في الساعة 7 صباحاً ليتلقى بالفعل بقية أمواله حيث كان إجمالي حسابه 50 ألف جنيه للقيام بأعمال نقاشة فيلا " محمد رمضان ".

وأوضح " أسامة" الملقب بنقاش المشاهير أنه قام بأعمال نقاشة على أعلى مستوى لتظهر فيلا "محمد رمضان" بمظهر لائق ، لافتا إلى أن "رمضان" تأكد من هذا الأمر بنفسه و قدم له إعتذاره عما بدر من أحد العاملين معه، ليتقبل " أسامة " هذا الاعتذار بصدر رحب، مؤكدا حسن نية الفنان محمد رمضان وأنه لم يكن على علم بهذا الأمر مطلقاً إلا بعد حديثه عبر فضاء مواقع السوشيال ميديا.