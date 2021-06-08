بلينكن يعلن اعتزام إدارة بايدن إعادة فتح قنصلية السلطة الفلسطينية في القدس

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، اعتزام بلاده افتتاح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس.

وقال بلينكن في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي إن "إعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس هي قضية أساسية وضرورية لعلاقات أكثر فاعلية بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية".

كما أشار إلى أنه سيكون من الممكن منع أموال المساعدات الضريبية الأمريكية، المخصصة للمساعدة الفلسطينية، من الذهاب إلى حماس.

ويجري الكونجرس الأمريكي جلسة استماع بالفيديو لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، يأتي ذلك عقب جولته بالشرق الأوسط ولقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف في أيسلندا.

ومن المقرر أن يعلق كبير الدبلوماسيين في البلاد على استراتيجية السياسة الخارجية لوزارة الخارجية وطلب ميزانيتها للسنة المالية 2022.