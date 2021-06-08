رئيس تجارية الدقهلية: استقرار أسعار الطيور مع توازن جانبي العرض والطلب بالأسواق

قال المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن أسواق المحافظة شهدت استقراراً فى أسعار مختلف أنواع الطيور، مع توازن جانبى العرض والطلب داخل الأسواق.

واشار الى أن تقارير حركة الأسعار فى الأسواق سواء اليومية أو الأسبوعية بينت تراوح أسعار الدواجن البيضاء بين مستوى ٣٠ إلى ٣٢ جنيها فى الكيلو القائم للمستهلك، والدواجن الحمراء المزارع صنف الساسو بين ٣٥ إلى ٣٧ جنيها، والبلدى الفلاحى بين ٤٠ إلى ٤٢جنيها، وجوز السمان ب٣٥جنيها، والبط السودانى ٦٠ جنيه الكيلو القائم منها، مقابل البط المسكوفى تراوح سعره بين ٥٠ و ٥٥ جنيها، وزوج الحمام الوسط تراوح سعره بين ٥٥ إلى ٦٠جنيها .

وأشار التقرير اليومى الذى أعدته الغرفة إلى أن أسعار البانيه من الدواجن البيضاء يتراوح بين ٧٤ إلى ٧٨ جنيها للكيلو، والشيش طاووك بين ٦٤ إلى ٧٠ جنيها، والصدور بالعظم بين ٤٥ إلى ٤٧ جنيها، وأوراك الدواجن البيضاء تتداول بين ٣٧ و ٣٨ جنيها، والكبد والقوانص من الدواجن البيضاء بين ٣٥ إلى ٣٨ جنيها، و شاورمة الفراخ البيضاء بين ٦٩ إلى ٧٥ جنيها للكيلو .

وأضاف رعب، أنه ومجلس إدارته حريصين كل الحرص على متابعة الأسعار اليومية لكافة السلع والمنتجات واللحوم والدواجن والأسماك، وإعداد بيان يومى ونشره حرصاً على الوصول للمستهلك ومعرفة كافة أسعار السلع قبل الخروج للتسوق .