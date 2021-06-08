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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش بهدف وديا

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق طلائع الجيش، بهدف نظيف في المباراة  الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم، الثلاثاء.

 

سجل أحمد غنيم، مهاجم سيراميكا كليوباترا، هدف المباراة الوحيد، بعد مرور ٧ دقائق من الشوط الأول، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

جاءت المباراة حماسية بين الفريقين، وسيطرت الندية على معظم فترات اللقاء، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول.

 

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الكابتن ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا كليوباترا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين

 

وضغط فريق طلائع الجيش مع بداية الشوط الثاني، لتحقيق التعادل، ولكن لاعبي سيراميكا كليوباترا استطاعوا افساد جميع الهجمات لفريق الطلائع خلال المباراة، وكاد شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا، يعزز التقدم، عبر هجمة خطرة، من تمريرة رائعة، صنعها له صالح جمعة، لينفرد بحارس طلائع الجيش، لكن العارضة حالت دون أن تسكن الشباك.

 

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لخوض مباراة المصري بالجولة السادسة والعشرين يوم ١٦ يونيو الجاري على استاد الإسكندرية.

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