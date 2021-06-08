لولا السيسي.. أحمد موسى: كنا ماشيين في طريق اللي يروح ميرجعش

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السيسي تحمل الكثير وتحمل الصعب وتبعات اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي ونجح فيه، الذي لولاه كنا سنذهب «في طريق اللي يروح ميرجعش».

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي قال كلمة شهيرة «نموت إحنا قبل ما حد يقرب من المصريين أو يهددهم»، معلقا «كلمة تدخل المخ متخرجش منه».

وتابع أحمد موسى، أن بريطانيا أنشأت جماعة الإخوان الإرهابية، وتدعمهم منذ حسن البنا، وحتى يومنا هذا، موضحا أن إنجلترا لا تحب مصر ولا نشتري منهم أسلحة.

وأضاف أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ البلد والوطن، من جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن الرئيس السيسي قال كلمة شهيرة «نموت احنا قبل ما حد يقرب من المصريين أو يهددهم»، معلقا «كلمة تدخل المخ متخرجش منه».

وأردف موسى، أن بريطانيا أنشأت جماعة الإخوان وتدعمهم منذ حسن البنا وحتى يومنا هذا، موضحا أن إنجلترا لا تحب مصر ولا نشتري منهم أسلحة.

ولفت إلى أن هناك أزمات ومشاكل كانت تحدث قبل 2014 وكنا نسمع عن شهيد العيش وكان هناك تصارع بين المواطنين من أجل الحصول على حصتهم من الخبز.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أن طوابير السيارات كانت متراصة أمام محطات التزود بالوقود قبل العام 2014، وكانت لا تخلو سيارة من حمل «جراكن فارغة»، بحثًا عن الوقود في أي مكان.



حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه، العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية، كما سعى السيسي خلال 7 سنوات على حل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها في مختلف المجالات والقطاعات.



وخلال السطور التالية نوضح بالأرقام أبرز المشروعات القومية والخدمية:



- مجال التعليم.. إنشاء 5026 مشروعًا بتكلفة استثمارية بإجمالى استثمارات بمبلغ 31.3 مليار جنيه.



- إنفاق 17.16 مليار جنيه على 1484 مشروعًا في التعليم العالى.



- إنشاء 115 مشروعًا في مجال البترول بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه.



- قطاع الزراعة.. تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.



- قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.



- قطاع السياحة.. تنفيذ 101 مشروع باستثمارات 410 ملايين جنيه.



- الإسكان والعشوائيات.. بناء 627 ألف وحدة سكنية ويجرى تنفيذ 338 مليون وحدة باستثمارات

- وصلت 107 مليارات جنيه، و39 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه.



- قطاع الصحة.. تنفيذ 960 مشروعًا بتكلفة 81،3 مليار جنيه.



- الطرق والكبارى 377 مشروعًا بإجمالى استثمارات 95،5 مليار جنيه.



- مشروع تطوير قرى الريف حياة كريمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه.