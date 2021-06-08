رسميًا.. النصر السعودي يتعاقد مع فينسنت أبو بكر

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، قادمًا من نادي بشكتاش التركي بصفة مجانية.

ونشر نادي النصر تغريدة جاء فيها:" وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .. متمنين له التوفيق مع ناديه" ⁧.

وظهر أبو بكر في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، قائلًا:" السلام عليكم.. أبو بكر نصراوي، ألقاكم على ملعب مرسول بارك".

ولعب فينسنت أبو بكر لصفوف بشكتاش منذ أغسطس 2016، قادمًا من بورتو البرتغالي، وانتهى عقده مع الفريق التركي بنهاية الموسم المنقضي.