سمير فرج : الرئيس السيسي جريء في اتخاذ القرارات الإصلاحية رغم التحذيرات من التأثير على شعبيته..فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الإستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إن ما تم خلال الـ 7 سنوات الماضية حتى الأن هو إعجاز مؤكدا أن الرئيس خلص مصر من حكم الإخوان وهي لوحدها تحسب للرئيس ولولا تخلصنا من حكم الإخوان كنا سنصبح مثلما يحدث في أفغانستان.

وأضاف فرج خلال لقاء له لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن الرئيس السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما ساهم في تقوية الاقتصاد وهو ما ظهر خلال أزمة كورونا مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ينفذ إصلاحات متواصلة في الاقتصاد المصري منذ توليه الحكم.

وتابع الخبير الإستراتيجي أن الرئيس أيضا دعم القدرات للقوات المسلحة والقضاء على الإرهاب الذي ضرب المنطقة العربية بالكامل واستطاعت مصر أن تتصدى له مؤكدا أن الرئيس السيسي جرئ في اتخاذ القرارات الإصلاحية رغم التحذيرات من التأثير على شعبيته.

وأشار فرج إلى أن الرئيس السيسي أعاد مكانة مصر الدولية بعد عقود من التباعد والإنعزال مؤكدا أن الرئيس السيسي يواصل تنفيذ مخططات زيادة الإستثمارات في مصر لتحقيق التنمية

وقال الخبير الاستراتيجي أن مصر هي قلب العالم العربي النابض وتواجه تهديدات على حدودها بشكل مستمر.