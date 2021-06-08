طرح شركة "غزل المحلة لكرة القدم" في البورصة خلال شهرين

كشف محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة "أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، والتي من المتوقع أن تستغرق شهرين.



قال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إنشاء شركة كرة القدم وتطوير نادي غزل المحلة اليوم ،الثلاثاء بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه خلال الشهرين سيتم استكمال إجراءات الطرح مع هيئة الاستثمار والرقابة المالية إضافة إلى تعريف المواطنين بالمحلة بتفاصيل وإجراءات الاكتتاب بالبورصة.



أشار ماهر إلى أنه تم تحديد رأس المال الخاص بالشركة بنحو 200 مليون جنيه، موضحا أن قيمة مشاركة شركة مصر للغزل والنسيج بحق انتفاع 20 عام للملعب وملاعب التدريب تقدر بنحو 65مليون جنيه.



وأوضح ماهر، أن الحصة التي سيتم طرحها تقدر بنحو 135 مليون جنيه للتداول في البورصة، منها نحو 15 مليون جنيه طرح خاص والباقي بنحو 120 مليون جنيه طرح عام.



يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام فوضت الشركة القابضة للغزل و النسيج للتعاقد مع شركة كوزموس التي انتهت من إعداد الرسومات المبدئية لتطوير نادي العاملين، وكذلك النادي الاجتماعي الرياضي الخاص.

و تم التعاقد بين شركة غزل المحلة لكرة القدم و شركة برايم لتكون بنك الاستثمار المسؤول عن إدارة عملية الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.