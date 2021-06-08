خالد ميري : هناك من حاولوا استغلال وعي المواطن المصري للوقيعة بينه وبين قيادته..فيديو

قال الكاتب الصحفي ، خالد ميري ، إن المواطن المصري أصبح لديه أمل وأصبح لديه فرص عمل وبلد يحافظ عليها مؤكدا ان الرئيس السيسي قام ببناء الدولة والمواطن علي مدار الـ 7 سنوات الماضية .



وأضاف ميري خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن هناك من حاولوا استغلال وعي المواطن المصري للوقيعة بينه وبين قيادته ، مؤكدا أن المواطن المصري قام بعمل طفرة كبيرة في التنمية بمختلف المجالات .

وأوضح ميري ، ان الانجازات الضخمة التي تحققت في مصر كانت بجهد وعرق المصريين مؤكدا ان المواطن المصري تحول من السلبية الي الايجابية التي تحتاجها الدولة الان .

وتابع ميري ، أن الـ 7 سنوات فترة قصيرة في عمر اى دولة ، ولكن ما حدث في مصر خلال الـ7 سنوات الماضية لم يكن ليحدث إلا إذا كان المواطن المصري لدية قدر كبير من المسئولية .