مستشار الرئيس الفلسطيني: الانقسام الفلسطيني كان خطيئة ولم يكن له مبرر.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، إن الانقسام الفلسطينى كان خطيئة ولم يكن له مبرر لأن لا يمكن لوطني يعتز بالقدس والمسجد الأقصى أن يقوم بذلك.

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن منظمة التحرير الفلسطينية هو الوطن المعنوى الفلسطينى مشيرا إلى أنها مظلة كل الفلسطينيين .

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية ان منظمة التحرير الفلسطين تمثل 13 مليون فلسطينى. في الداخل والشتات.

وأشار الهباش إلى أن الرئيس الفلسطيني من الممكن أن يذهب إلى مصر في أى وقت مؤكدا أنه لا يمكن أن يتأخر عن أى مصلحة للشعب الفلسطيني.