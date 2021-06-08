غزل المحلة لكرة القدم تدرس 3 عروض أوروبية لتطوير فرق الناشئين والبراعم

كشف علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم والعضو المنتدب، أن شركته تلقت 3 عروض فنية ومالية من شركات وأكاديميات أجنبية لتطوير فرق الناشئين والبراعم، حيث تم الانتهاء من دراستها، تمهيدا لاختيار واحد منهم.



وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي بمقر ستاد غزل المحلة بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تلك العروض من شركات من " بولندا، هولندا، ألمانيا" وعقب اختيار الشركة ستقوم بتنفيذ برنامج متكامل خلال 3 سنوات، لتطوير فرق الناشئين 15-20 سنة، وفرق البراعم من 9-13 سنة.



تابع :خطة الشركة تستهدف أن تكون مركز لجذب وتنمية مهارات ناشئي كرة القدم وتأهيلهم للفريق الأول، ثم احترافهم بالخارج، قائلا " الهدف صناعة لاعب لتصديره" خاصة وأن المحلة ومدنها المجاورة مليئة بالمواهب.



و أوضح العباسي ، أنه من المستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على التطوير من أجل الارتقاء بالنادي خلال الفترة المقبلة وجعله قادرا على المنافسة.



يشار الى أنه في ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضي بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فقد تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم.



يأتي ذلك بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في كيان مستقل يحمل اسم “شركة غزل المحلة لكرة القدم” تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالإستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 200 مليون جنيه للاكتتاب العام خلال شهرين .