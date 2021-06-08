عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غزل المحلة لكرة القدم تدرس 3 عروض أوروبية لتطوير فرق الناشئين والبراعم

ارشيفية
ارشيفية

كشف علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم والعضو المنتدب، أن شركته تلقت  3 عروض فنية ومالية من شركات وأكاديميات أجنبية لتطوير فرق الناشئين والبراعم، حيث تم الانتهاء من دراستها، تمهيدا لاختيار واحد منهم.

وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي بمقر ستاد غزل المحلة بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن تلك العروض من شركات من " بولندا،  هولندا،  ألمانيا" وعقب اختيار الشركة ستقوم بتنفيذ برنامج متكامل خلال 3 سنوات،  لتطوير فرق الناشئين 15-20 سنة،  وفرق البراعم من 9-13 سنة.

تابع :خطة الشركة تستهدف أن تكون مركز لجذب وتنمية مهارات ناشئي كرة القدم وتأهيلهم للفريق الأول، ثم احترافهم بالخارج، قائلا " الهدف صناعة لاعب لتصديره" خاصة وأن المحلة ومدنها المجاورة مليئة بالمواهب.

و أوضح العباسي ، أنه من المستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على التطوير من أجل الارتقاء بالنادي خلال الفترة المقبلة وجعله قادرا على المنافسة.

يشار الى أنه في ضوء اهتمام وزارة قطاع الأعمال العام بالاستثمار الرياضي بما يتوافق مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، فقد تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة من كرة القدم في يناير 2021، لتكون أول شركة مساهمة مصرية متخصصة في نشاط كرة القدم.

يأتي ذلك بعد فصل نشاط الكرة بنادي غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في كيان مستقل يحمل اسم “شركة غزل المحلة لكرة القدم” تختص بكافة شئون نشاط كرة القدم، وإعطائها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الانتفاع بالإستاد وملاعب التدريب، ومن المقرر طرح نسبة من أسهم رأسمال الشركة البالغ 200 مليون جنيه للاكتتاب العام خلال شهرين .

ترشيحاتنا

وفاة الحاصلين على لقاح كورونا بعد عامين.. استشاري المناعة يرد

وزير المالية : 3 تريليونات دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية دوليا .. فيديو

الدرع الحامي .. أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى جيوش العالم

صدمة جديدة.. سلالة كورونا الهندية تصيب بالغرغرينا وفقدان السمع.. تفاصيل

تحاليل DNA.. ماذا فعل النواب لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع؟

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

النقاش صاحب أزمة فيلا محمد رمضان : أخذت باقي فلوسي والفنان اعتذر لي

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

فيديوجراف| مليون دولار .. من هو أحمد دياب المرشح لجائزة ستيفن هوكينج؟

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ