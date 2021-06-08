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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

صدى البلد

شكك وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” اليوم، الثلاثاء، في منهجية تقرير عن أصل فيروس كورونا "كوفيد 19" استشهدت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، خلص إلى أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني كانت معقولة.

 

وبحسب "رويترز"، قال "بلينكين"، في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية عندما سُئل عن مقال الجريدة، "أعتقد أنه على عدد من المستويات.. رأيت التقرير غير صحيح".

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ونقلت الصحيفة يوم الاثنين عن أشخاص مطلعين على تقرير سري أعده مختبر وطني حكومي أمريكي قولهم إنه خلص إلى أن فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني في ووهان كانت معقولة وتستحق مزيدًا من التحقيق.

 

وقال التقرير إن الدراسة أعدت في مايو 2020 من قبل مختبر "لورانس ليفرمور الوطني" وأشارت إليها وزارة الخارجية عندما أجرت تحقيقًا في أصول الوباء خلال الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

قال بلينكين إنه حسب فهمه، نشأ التقرير بعد أن طلبت إدارة ترامب من متعاقد النظر في أصول فيروس كورونا "كوفيد 19"، مع التركيز بشكل خاص على ما إذا كان نتيجة لتسرب معمل.

 

وأضاف بلينكن:"تم إنجاز هذا العمل، وتم استكماله، وتم إطلاع الأشخاص المعنيين في القسم عليه، وعندما دخلنا، تم إبلاغنا بالنتائج. كان لدى إدارة ترامب، حسب فهمي، مخاوف حقيقية بشأن منهجية تلك الدراسة، وجودة التحليل، وثني الأدلة لتناسب السرد المسبق. كان هذا مهما. تمت مشاركته معنا".

 

وقال بلينكن إن التقرير كان من عمل ضابط وعدد قليل من الأفراد وليس "الجهد الحكومي الكامل'' الذي أمر الرئيس جو بايدن، بقيادة مجتمع الاستخبارات، بالنظر في أصول الفيروس.

 

وردا على سؤال عما إذا كان يؤيد رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بأصل الفيروس ، قال بلينكين إنه يجب أن يكون هناك "أكبر قدر ممكن من الشفافية مع أي معلومات نجدها" رهنا بالحاجة إلى حماية مصادر الاستخبارات.

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