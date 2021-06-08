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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب كفر الشيخ يطالب بسرعة إنشاء محطات تنقية ومعالجة لمياه مصرف كتشنر.. فيديو

النائب محمد زكي
النائب محمد زكي

طالب الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بضرورة الاهتمام بمصرف الغربية الرئيسي «كتشنر»، لافتًا إلى أن المصرف يمتد من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى نهاية كفر الشيخ، ويعتبر رافدًا رئيسيًا لتدمير البيئة والصحة في المحافظة.

وتساءل النائب محمد زكي، خلال مناقشات مجلس النواب، عن التوقيت الزمني لمشروع إنشاء محطات معالجة وتنقية لمصرف كتشنر، مشيرًا إلى أن المحافظة من أعلى المحافظات في معدلات الإصابة بالفشل الكلوي والكبدي.

وأشار إلى وجود مشاكل كثيرة متعلقة بمشروعات الصرف الصحي، قائلاً " لدينا مشاكل في مشروعات الصرف بمركز بيلا لم يتم البدء فيها مثل قرى أبو بدوي والهمة والترزي بالرغم من وجود أماكن مخصصة لإقامة المحطات"، مطالبًا بسرعة البدء في إنشاء هذه المشروعات لإنهاء معاناة المواطنين في  القرى.

وقال "زكي" إن مركز الحامول يوجد به العديد من القرى لم يتم إدراجها في خطة الصرف بالرغم من كونها تمثل 22% من مساحة المحافظة وتستحق الاهتمام، مطالبًا بوضع قرى بر بحري وسوق الثلاثاء، والحماد، وبلوش لحل مشاكل الصرف بهذه القرى في بؤرة الاهتمام.  
 

يذكر أن موقع «صدى البلد»، نشر تقريرًا عن مشكلة مصرف «كتشنر»، تحت عنوان: («مصرف الموت» مازال حيا.. «كتشنر» هنا أخطر بؤرة للتلوث في كفر الشيخ.. فيديو وصور)

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