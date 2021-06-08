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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة «الحبكة والحوار الدرامى» بالمركز الثقافى فى طنطا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

 قدم المركز الثقافى بطنطا العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

جاء ذلك استمرارا لفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة لرعاية وتنمية المواهب خلال اجازة الصيف.

نظم المركز ورشة أدبية لتعلم فنون الكتابة الابداعية للاطفال تدريب الشاعر والكاتب الشاب محمد سامى، وشرح الحبكة الدرامية ومدى تمكن الكاتب من هذه الحبكة لدورها في تشويق القارئ، وخصوصا الحبكة العادية التي تتكون من البداية ثم الوسط ثم النهاية، كما قام بتطبيق الحوار الدرامي عمليا من خلال ورش حكى للطلاب بتقمصهم شخصيات وعمل حوار بينهم، موضحا لماذا يختلف الحوار من شخص الى اخر حسب سنه ووظيفته وثقافته، وتقدم مجانا لأكثر من 80 طفل مقسمين على ٥ مجموعات خلال الأسبوع، وذلك اتباعا للاجراءات الاحترازية وحفاظا على أطفالنا من التزاحم

استكملت الفنانة مريم منير تدريب الأطفال والشباب على فنون الرسم بالرصاص وألوان الاكريليك والوان المياه بفصل الرسم، كما قام الفنان الدكتور محمد عبد الستار أستاذ الغناء العربى بالمعهد العالى للموسيقى العربية بتدريب الأطفال والشباب على الغناء العربى وتدريب مهارات الصوت والمقامات بفصل كورال الأطفال والشباب بمركز تنمية المواهب بالمركز، واختبار أصوات متقدمين جدد استعدادا لبدء موسم جديد لفصول المركز لتنمية المواهب الفنية، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وبالتوازى يستعد المركز لاستمرار معرض الكتاب الاول ليستمر مفتوحا أمام رواد وجمهور المركز خلال أشهر الصيف الجارى لما حققه من نجاح ورواج خلال احتفالات رمضان الماضى .

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