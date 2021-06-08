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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في زيارة لمجمع الأديان

صدى البلد

استقبلت منطقة مجمع الأديان، مساء اليوم ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السيد ويتولد بانكا رئيس المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ، و رودندي سويجلر مدير  المكتب الإقليمي لمكافحة المنشطات بافريقيا "الرادو"، ود حازم خميس رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" على هامش زيارتهما للقاهرة، حيث قاما بجولة سياحية شملت الكنيسة المعلقة وكنيسة ابو سرجة وجامع عمرو بن العاص.

 

وأعرب رئيس الوادا عن إعجابه الشديد بالمنطقة وما بها من آثار عريقة تعبر عن التسامح الديني عبر الحقب التاريخية المختلفة في مصر، مشيراً إلى شغفه واهتمامه بالحضارة المصرية وآثارها.

 

وجدد رئيس الوادا انبهاره بالمعالم الأثرية المصرية وتاريخها العريق، وجهود الدولة المصرية المبذولة للحفاظ علي  الآثار ، وترميم وتطوير ما يلزم منها، مثنياً على حسن الضيافة والاستقبال له خلال تواجده بمصر.

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