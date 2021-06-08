عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحاليل DNA.. ماذا فعل النواب لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع؟

اطفال الشوارع
اطفال الشوارع

اهتمام كبير بالأطفال ظهر إلى النور بعد المبادرة الرئاسية "أطفال بلا مأوى"، سواء من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، فظاهرة اطفال الشوارع من الظواهر السلبية خاصة ان هؤلاء الاطفال يتعرضون للتسول والتحرش.

 

واتجه عدد من نواب البرلمان، إلى استخدام أدواتهم البرلمانية لتقديم اقتراحات برغبة لاحتواء أطفال الشوارع وحمايتهم و تأهليهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال وذلك من خلال إنشاء نوادي رياضية لهم ومراكز تدريب وتحاليل DNA.

 

نوادى رياضية لاطفال الشوارع

 

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة  القوى العاملة، بطلب اقتراح برغبة، وذلك بخصوص إنشاء نادٍ رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في جميع الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهليهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال ".

حنفي جبالي يعدل مصطلح أطفال الشوارع بمشروع قانون "الوقف الخيرى"

وكيل القوى العاملة يقترح إنشاء نادٍ رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية من أطفال الشوارع

و أوضح "مهني" ان فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اشد المهتمين بمعالجة المشكلات التي تواجه ملف "أطفال الشوارع" من كافة الاتجاهات والنواحي والذين يبلغ عددهم وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 17 الف طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى" .


ذلك البرنامج الذي تم إطلاقه من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين "صندوق تحيا مصر"، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بـ164 مليون جنيه و يستهدف 12,772 طفل في عشر محافظات هي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال الذين هم بلا مأوى.

 

وتابع وكيل القوى العاملة، أن تلك الخطوة وإن كان محمودة ومشكورة للغاية إلا أننا نرى أنه يمكن أن يتم تطويرها بشكل أكثر فاعلية من خلال فرز هؤلاء الأطفال من حيث المهارات والمواهب الرياضية الكامنة وسط صفوفهم من خلال إنشاء نادي رياضي يتم من خلاله إنشاء معسكرات تدريبية مغلقة واختبارات رياضية لقياس مدى لياقة وموهبة هؤلاء الأطفال في مختلف الرياضات وانتقاء الكوادر المميزة منهم ودمجهم في دورات تدريبية وفترات معايشة مع كبرى الأندية المصرية كخطوة مبدئية تمهيداً لعرضهم على قطاعات الناشئين بتلك الأندية من أجل تبنيهم وإدراجهم بالمسابقات الخاصة بتلك القطاعات ، وهو ما يعد امراً في غاية الأهمية نظراً لأنه ليس فقط سيساهم ولو بشكل جزئي في إنتشال طفل من يراسل الشارع ، بل وان ذلك الطفل قد يصبح بطلاً رياضياً نفتخر به جميعاً ويكون نموذجاً ومنهجاً يُحتذى به وتحتفي به الدولة المصرية  ، ويكون تجربة تنتهجها مختلف الدول الأخرى.

 

وطالب أحمد مهني، بإنشاء نادي رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهيلهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال .

 

مراكز تدريب مهنى لاطفال الشوارع

 

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

 

أكدت  النائبة آيات الحداد، خلال الاجتماع، إن المقترح يهدف إلي احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم، وحماية المجتمع، مشيرة إلي أن هؤلاء الأطفال ضحايا، ويتعرضون للتسول والتحرش، وإنشاء مراكز تدريب مهني أمر ضروري، لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم،  وتعلمهم مهنة.

 

تحاليل DNA لأطفال الشوارع

 

دعت  الحداد، بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم علي التعرف علي أطفالهم، وهو ما سيكون له أثار إيجابية علي هؤلاء الأطفال وعلي المجتمع.


 لفتت  النائبة آيات الحداد، إلي هناك قوانين تستهدف الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن الاستفادة منها في هذا الصدد، مثل قانون صندوق الوقف الخيري الجديد الذي ناقشه مجلس النواب

وأكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن جهود كبيرة تبذل للقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال، وهناك  فرق تدخل سريع تنزل الشوارع للحد من الظاهرة، وللقيام بتأهيل هؤلاء الأطفال.


و لفتت  لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي تكاتف الجهود للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه يمكن عمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، بعد إصدار قانون صندوق الوقف الخيري.


ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

 

ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة. بعد العرض علي هيئة المجتمعات العمرانية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب التضامن التضامن الاجتماعي صندوق تحيا مصر المبادرة الرئاسية وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن اطفال بلا ماوى اكتشاف المواهب

ترشيحاتنا

وفاة الحاصلين على لقاح كورونا بعد عامين.. استشاري المناعة يرد

وزير المالية : 3 تريليونات دولار حجم سوق الصكوك الإسلامية دوليا .. فيديو

الدرع الحامي .. أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى جيوش العالم

صدمة جديدة.. سلالة كورونا الهندية تصيب بالغرغرينا وفقدان السمع.. تفاصيل

تحاليل DNA.. ماذا فعل النواب لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع؟

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

النقاش صاحب أزمة فيلا محمد رمضان : أخذت باقي فلوسي والفنان اعتذر لي

سهرة حمراء تتسبب في مقتل خليجي.. والسجن المؤبد لـ 4 متهمين

كل شيء على ما يرام.. أول تعليق من ماكرون عقب تعرضه للصفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

فيديوجراف| مليون دولار .. من هو أحمد دياب المرشح لجائزة ستيفن هوكينج؟

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ