تحاليل DNA.. ماذا فعل النواب لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع؟

اهتمام كبير بالأطفال ظهر إلى النور بعد المبادرة الرئاسية "أطفال بلا مأوى"، سواء من الحكومة أو من أعضاء مجلس النواب، فظاهرة اطفال الشوارع من الظواهر السلبية خاصة ان هؤلاء الاطفال يتعرضون للتسول والتحرش.

واتجه عدد من نواب البرلمان، إلى استخدام أدواتهم البرلمانية لتقديم اقتراحات برغبة لاحتواء أطفال الشوارع وحمايتهم و تأهليهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال وذلك من خلال إنشاء نوادي رياضية لهم ومراكز تدريب وتحاليل DNA.

نوادى رياضية لاطفال الشوارع

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب اقتراح برغبة، وذلك بخصوص إنشاء نادٍ رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في جميع الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهليهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال ".

و أوضح "مهني" ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اشد المهتمين بمعالجة المشكلات التي تواجه ملف "أطفال الشوارع" من كافة الاتجاهات والنواحي والذين يبلغ عددهم وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي حوالي 17 الف طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما إطلاق برنامج "أطفال بلا مأوى" .



ذلك البرنامج الذي تم إطلاقه من خلال التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين "صندوق تحيا مصر"، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بـ164 مليون جنيه و يستهدف 12,772 طفل في عشر محافظات هي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال الذين هم بلا مأوى.

وتابع وكيل القوى العاملة، أن تلك الخطوة وإن كان محمودة ومشكورة للغاية إلا أننا نرى أنه يمكن أن يتم تطويرها بشكل أكثر فاعلية من خلال فرز هؤلاء الأطفال من حيث المهارات والمواهب الرياضية الكامنة وسط صفوفهم من خلال إنشاء نادي رياضي يتم من خلاله إنشاء معسكرات تدريبية مغلقة واختبارات رياضية لقياس مدى لياقة وموهبة هؤلاء الأطفال في مختلف الرياضات وانتقاء الكوادر المميزة منهم ودمجهم في دورات تدريبية وفترات معايشة مع كبرى الأندية المصرية كخطوة مبدئية تمهيداً لعرضهم على قطاعات الناشئين بتلك الأندية من أجل تبنيهم وإدراجهم بالمسابقات الخاصة بتلك القطاعات ، وهو ما يعد امراً في غاية الأهمية نظراً لأنه ليس فقط سيساهم ولو بشكل جزئي في إنتشال طفل من يراسل الشارع ، بل وان ذلك الطفل قد يصبح بطلاً رياضياً نفتخر به جميعاً ويكون نموذجاً ومنهجاً يُحتذى به وتحتفي به الدولة المصرية ، ويكون تجربة تنتهجها مختلف الدول الأخرى.

وطالب أحمد مهني، بإنشاء نادي رياضي لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الألعاب من أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى وتأهيلهم بدنياً وفنياً ودمجهم في الأوساط الرياضية بشكل حقيقي وفعال .

مراكز تدريب مهنى لاطفال الشوارع

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

أكدت النائبة آيات الحداد، خلال الاجتماع، إن المقترح يهدف إلي احتواء أطفال الشوارع وحمايتهم، وحماية المجتمع، مشيرة إلي أن هؤلاء الأطفال ضحايا، ويتعرضون للتسول والتحرش، وإنشاء مراكز تدريب مهني أمر ضروري، لتقوم بتأهيلهم وتدريبهم، وتعلمهم مهنة.

تحاليل DNA لأطفال الشوارع

دعت الحداد، بإجراء تحليل DNA لأطفال الشوارع، مما قد يساعد أهاليهم علي التعرف علي أطفالهم، وهو ما سيكون له أثار إيجابية علي هؤلاء الأطفال وعلي المجتمع.



لفتت النائبة آيات الحداد، إلي هناك قوانين تستهدف الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، ويمكن الاستفادة منها في هذا الصدد، مثل قانون صندوق الوقف الخيري الجديد الذي ناقشه مجلس النواب

وأكد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن جهود كبيرة تبذل للقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع، وحماية هؤلاء الأطفال، وهناك فرق تدخل سريع تنزل الشوارع للحد من الظاهرة، وللقيام بتأهيل هؤلاء الأطفال.



و لفتت لجنة الاقتراحات والشكاوي إلي تكاتف الجهود للحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وأنه يمكن عمل بروتوكول تعاون وتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، بعد إصدار قانون صندوق الوقف الخيري.



ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن إدراج كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة. بعد العرض علي هيئة المجتمعات العمرانية.