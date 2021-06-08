الدرع الحامي .. أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى جيوش العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري من الجيوش التي تسلح نفسها على أعلى مستوي، مشيرا الي ان القواعد العسكرية المصرية شرف للشعب المصري.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، ان مصر لديها كافة أنواع الأسلحة من كل بلاد العالم، مرددا: «دي مصر ولازم يبقي جيشها من أقوى الجيوش ولازم يبقي عندنا غواصات وميسترال وغيرها من القطع الحربية التي نتباهى بها أمام كل العالم».



وأشار موسى، إلى أن القطع البحرية في الجيش المصري لتأمين حقول الغاز البحر المتوسط والأمن المائي المصري، لافتا أن مصر لديها جيش قوي متطور وعلى أعلى مستوى تكنولوجيا.



وأكد موسى، أن القوات المسلحة هي درع الوطن وحاميه، ولا أحد يجرؤ أن يقترب من مصر ولديها الجيش المصري.

وأوضح موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي يقف خلف التطور الكبير الذي حدث في الجيش المصري منذ عام 2014، لافتا ان كل جيوش العالم لا تعلن عن ما تملكه من الأسلحة .

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية، كما سعى السيسي خلال 7 سنوات على حل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها في مختلف المجالات والقطاعات.

وخلال السطور التالية نوضح بالأرقام أبرز المشروعات القومية والخدمية:

- مجال التعليم.. إنشاء 5026 مشروعًا بتكلفة استثمارية بإجمالى استثمارات بمبلغ 31.3 مليار جنيه.

- إنفاق 17.16 مليار جنيه على 1484 مشروعًا في التعليم العالى.

- إنشاء 115 مشروعًا في مجال البترول بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه.

- قطاع الزراعة.. تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.

- قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.

- قطاع السياحة.. تنفيذ 101 مشروع باستثمارات 410 ملايين جنيه.

- الإسكان والعشوائيات.. بناء 627 ألف وحدة سكنية ويجرى تنفيذ 338 مليون وحدة باستثمارات وصلت 107 مليارات جنيه، و39 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه.

- قطاع الصحة.. تنفيذ 960 مشروعًا بتكلفة 81،3 مليار جنيه.

- الطرق والكبارى 377 مشروعًا بإجمالى استثمارات 95،5 مليار جنيه.

- مشروع تطوير قرى الريف حياة كريمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه.