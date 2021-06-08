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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن سرعة الانتهاء من إنارة طرق إيتاى البارود

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الانتهاء من إنارة بعض طرق مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 

وطالبت النائبة فايزة صالح، بسرعة إنارة هذه الطرق في مركزي إيتاي البارود وشبراخيت، خاصة نظرا لضيقها وبسبب وجود حفر فيها بسبب مشروع توصيل الصرف الصحي، ومع مرور العديد من السيارات والنقل الثقيل، مما يتسبب في صعوبة الحركة، مشددة علي ضرورة الإسراع في إنارة الطرق حفاظا علي الأرواح والممتلكمات، وأوصت لجنة الطاقة الجهات التتفيذية بسرعة إنارة هذه الطرق.


و  ناقشت لجنة الطاقة والبيئة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش بشأن رفض وزارة الكهرباء نقل خط كهرباء الضغط العالى المار داخل مدينة دمنهور بجانبى شارع عبد السلام الشاذلى بمحافظة البحيرة إلى خارج المدينة والمخطط له منذ عام 2002 لما يمثله من خطورة على أرواح وصحة المواطنين وعلى الرغم من رصد العديد من الاعتمادات من قبل الدولة.


وطالبت النائبة سناء برغش، بسرعة نقل خط كهرباء الضغط العالي إلي خارج المدينة بعيدا عن الشوارع والكتلة السكنية، حماية لأرواح المواطنين، وذلك نظرا لخطورته.
 

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