14 علامة تنذر بـ ارتفاع السكر في الدم.. احذرها

يعتبر السيطرة على نسبة السكر في الدم هي محور أي خطة علاجية لمرض السكري، يعد ارتفاع السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم مصدر قلق كبير ويمكن أن يؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 هناك نوعان رئيسيان من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهما :



1- الصيام ارتفاع السكر في الدم :

وهذا هو نسبة السكر في الدم للمرضى الذين يعانون من مرض السكري والتي تزيد عن 130 مجم / ديسيلتر (ملليغرام لكل ديسيلتر) بعد عدم الأكل أو الشرب لمدة 8 ساعات على الأقل.



2- ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل :

وهذا هو سكر الدم الذي يزيد عن 180 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، و نادرًا ما يكون لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري مستويات سكر في الدم تزيد عن 140 مجم / ديسيلتر بعد الوجبة ، إلا إذا كانت كبيرة جدًا.





ويمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم المتكرر أو المستمر في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات خطيرة أخرى؛ حيث ان الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1 عرضة لتراكم الأحماض في الدم تسمى الحماض الكيتوني، وفقا لمتا نشر في موقع “webmd” الطبي.

أعراض ارتفاع السكر في الدم



وإذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة به، فقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى حالة مميتة لا يستطيع جسمك فيها معالجة السكر، ويطلق عليه متلازمة فرط سكر الدم غير الكيتونية (HHNS)، والتي يمكن ان تسبب في التبول المتكررفي البداية ، ثم تتبول كثيرًا في وقت لاحق ، لكن البول قد يصبح داكنًا وقد تصاب بالجفاف الشديد.



أعراض ارتفاع السكر في الدم





من المهم علاج أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم على الفور للمساعدة في منع حدوث مضاعفات، وتشمل الأعراض المبكرة لارتفاع السكر في الدم ما يلي :

اسمرار بالجلد وتغييرات بلون الجلد

وجود الخراج بالوجه

رائحة الفم الكريهة وتكون مع كبار السن وهذه من العلامات الخطرة التي تؤدي إلى حدوث غيبوبة ثم الوفاة

الشعور الدائم بالعطش

فقدان الوزن الملحوظ

كثرة التبول

الصداع والشعور بالتعب والخمول

صعوبة في التركيز

كثرة التبول

التهابات المهبل والجلد

الجروح والقروح بطيئة الشفاء

رؤية مشوشة تمزق وتقشر العين تورم أو احمرار أو ألم أو حنان في الجفن، والشعور بوجود شيء ما في عينيك، الانزعاج من الضوء الساطع .

تلف الأعصاب يسبب برودة مؤلمة أو أقدام غير حساسة ، أو تساقط الشعر في الأطراف السفلية ، أو ضعف الانتصاب

مشاكل في المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال تلف الأوعية الدموية أو الكلى



وإذا كنت مصابًا بداء السكري ولاحظت أيًا من العلامات المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقم بفحص نسبة السكر في الدم واتصل بالطبيب، قد يطلبون منك نتائج عدة قراءات. يمكنهم التوصية بإجراء بعض التنغيرات على حياتك كـ شرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية، وذلك حتى تساهم بخفض السكر في الدم .