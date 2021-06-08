مناقشة المشروعات التسويقية لقصور الثقافة

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات اليوم الأول من مناقشة المشاريع التسويقية لأنشطة الهيئة، المجموعة الأولى عبر المنصات المختلفة ووسائل التواصل المقدمة من دارسي الورشة التدريبية ”التسويق الإلكتروني“.

وهنأت رئيس الإدارة المركزية المشاركين بالوصول الي المرحلة النهائية والأخيرة من الورشة وهي مرحلة تقديم وعرض لمشروعاتهم التي تتضمن تطبيقاً ومثالًا حياً لكل ما درسوه خلال الورشة، مؤكدة أن هذا اللقاء هو بمثابة سبيل الوصول بهيئتنا الثقافية إلى أعلى المراكز التي يطمح كل منا للمضي قدماً بها إلي الوصول الي درب التقدم والرقي وهو ما يستوجب بالضرورة جعل كافة المشاركين يُفكروا مليًّا في طريق الاستعداد المثلى لهذا التغيير وأن الهدف الرئيسي من عملية التقييم تكمن في التعرف على مدى إدراكهم لأهمية تطبيق تلك المشروعات بشكل واقعي فعلي على أرض صلبة ومساهمتها في إثراء وانتشار الجانب الثقافي وتوسيع رقعة الانتشار و على أوسع نطاق انتشاري

كما أوضحت الدكتورة أيمان عثمان ضرورة استفادة كافة المشاركين من خبرات زملائهم لأن المجال الثقافي يحوي في جعبته الكثير من الأـنشطة الممكن تنفيذها بشكل فعلي يستفيد منها أكبر عدد من الجمهور المستهدف ويصل الي أبعد الاماكن الحدودية والنائية، وهو ما تم عبر تدوين كافة النقاط والأفكار الرئيسية التي احتوت عليه المناقشات والأ طروحات التي يوجهها المشارك الي جمهوره المعني بالنشاط المنفذ.

تجدر الاشارة الي ان المناقشات تستمر للغد 2021/6/9.