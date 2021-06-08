العواقب وخيمة .. وزير التعليم : مهندسون وجهات سيادية لرصد محاولات تهكير التابلت أثناء امتحانات الثانوية العامة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر جروب طلاب مصر عبر تطبيق واتس آب ، استفسارا نصه : كيف ستتمكن وزارة التربية والتعليم من ضبط أي طالب يحاول تهكير التابلت وتشغيل الانترنت عليه رغم منع ذلك في لجان امتحانات الثانوية العامة.

من جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار، في نفس الجروب المذكور حيث قال : دعونا نترك هذا لمهندسي الوزارة والجهات السيادية ، لان افشاء هذه المعلومات هنا ليس مفيدا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الأهم ان يدرك من يحاول ذلك ان العواقب وخيمة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد جداول امتحانات الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم :

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية

السبت 10 يوليو 2021 : اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا)



الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية ( من 10 لـ12 ظهرا)



الأربعاء 14 يوليو 2021 : الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا)



السبت : 17 يوليو 2021 : الكيمياء ( من 10 لـ 1 ظهرا )



إجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



السبت 24 يوليو 2021 : الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الاثنين 26 يوليو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى ( من 10 لـ 1 ظهرا)



الاربعاء 28 يوليو 2021 : الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



السبت 31 يوليو 2021 : الاحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الاثنين 2 أغسطس 2021 : التفاضل والتكامل ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا )

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية



الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا)



الخميس 15 يوليو 2021 : الجغرافيا ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الاحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الاحد 25 يوليو 2021 : التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا)



الخميس 29 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للطلاب المكفوفين



الاحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاثنين 12 يوليو 2021 : اللغة العربية ورقة ثانية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا



الأربعاء 14 يوليو 2021 :اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الخميس 15 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



السبت 17 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة اولى من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاحد 18 يوليو 2021 : الجغرافيا ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الاحد 25 يوليو 2021 : علم النفس (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) + علم الاجتماع ( من 12:30 حتى 2:30 ظهرا)



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : التاريخ ورقة اولى من 10 صباحا لـ1 ظهرا



الاربعاء 28 يوليو 2021 : التاريخ ورقة ثانية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الاحد 1 اغسطس 2021 : اللغة الاجنبية الثانية ورقة اولى (من10 صباحا لـ 12 ظهرا) + اللغة الاجنبية الثانية الورقة الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا



الثلاثاء 3 أغسطس 2021 : الفلسفة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + المنطق من 12:30 ظهرا لـ 2:30 ظهرا

جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



الاحد 11 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 1 ظهرا



الثلاثاء 13 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الانجليزية من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 15 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة العربية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



الاحد 18 يوليو 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الاجنبية الثانية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا لـ 1:30 ظهرا



إجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الجيولوجيا من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 27 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الكيمياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الخميس 29 يوليو 2021 : مقاييس المفاهيم الفيزياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الاحد 1 أغسطس 2021 : مقاييس المفاهيم الاحياء من 10 صباحا لـ 12 ظهرا + مقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من 10 صباحا لـ 12 ظهرا



الثلاثاء 3 اغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الاحياء والجيولوجيا من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الرياضيات من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



الخميس 5 أغسطس 2021 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء من 10 صباحا لـ 11:30 صباحا



طريقة امتحانات الثانوية العامة ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين



- تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.



- الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف يؤدون الامتحانات بشكل ورقي فقط.



- سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.



- سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.





شكل الأسئلة وزمن الامتحان





- جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).



- سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.



- سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.



- سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.



- مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.



- مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.



وأكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.

تفاصيل الامتحان التجريبي الثالث



تحدث وزير التربية والتعليم عن الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد في الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)، حيث أكد أن الهدف من الامتحان هو:



- التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.



- تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات التجريبية الماضية.



- اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية.



- التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.



- استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.



- توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).



- يتطلب الامتحان التجريبي الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.



- استكمال باقي الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.



- يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").



- يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).