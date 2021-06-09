ورش فنية بالكولاج وعروض سينما بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية الرسم بالكولاج مع رواد المرسم من تدريب الفنانة سحر عبد المحسن، بينما قدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم إشارة مرور، بجانب فيلم للأطفال بعنوان "عائلة نوسة"، ومحاضرة بعنوان "الإرتقاء بالوعى الثقافى للقرية المصرية" حاضرها الدكتور بهاء الدين ذكريا، وتحدث عن دور الثقافة فى توعية الشباب ومحاربة الافكار السلبية.

عقدت مكتبة شم البحرية محاضرة تثقيفية بعنوان "المرأة ودورها فى المجتمع" حاضرها إسماعيل محمد وتحدث عن أهمية دور المرأة ومشاركتها المتعددة فى دفع عجلة التنمية، كما قدم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية قص ولصق، للتوعية والوقاية من فيروس كورونا قدمتها الفنانة زينب عيسى، بينما نفذ بيت ثقافة جاهين ورشة فنية للطفل بعنوان "قدوم الصيف وما يجب إتباعه لتجنب الإصابة بالامراض" وطريقة التلوين بألوان الرصاص والفلوماستر مع الفنانة هبه عزت.

نفذت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية رسم مظاهر الطبيعة من تنفيذ الفنانة شيماء فتحى بإستخدام ألوان الفلوماستر، كما ناقش بيت ثقافة مطاى كتاب بعنوان "السادات ابن مصر" للكاتبة منى محمد لبيب البوهى، ناقشته ناهد محمد أحمد، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان "نساء النبي" (ص) لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمته أميمة علي.