خبير أمن قومي يكشف أبرز ما قدمت مصر في آخر 7 سنوات

قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات كبيرة في ملفات عدة خلال السنوات الـ 7 الأخيرة، مضيفاً أن مصر في عهد السيسي عادات لمكانتها في القرن الأفريقي.

وأضاف عبد الواحد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن السيسي بحمكة بالغة استطاع أن يشعر الدول الإفريقية أن مصر عادت بالفعل للقارة، مضيفا أن ملف التنمية والسلم والأمن في القارة الإفريقية أهم ما عملت عليه الدولة.

وتابع خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، أن الدولة المصرية استضافت على أرضها العديد من المؤتمرات الهامة في القارة الأفريقية ومنها منتدى أسوان للأمن والتنمية في القارة الإفريقية، مستدركا أن التنمية والسلام والأمن شعار مصر في قضايا القارة بشكل فاعل وليس كلام على الورق.

وأكد اللواء، أن حجم المخاطر والتحديات واحدة في القارة، وهو ما عملت مصر على التعامل معه في القارة، لافتًا إلى أن مصر تقدم مساعدات من خلال برامج كثيرة أو من خلال شراكة في التنمية من خلال وزارة الخارجية.

وأكد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، أن الرئيس السيسي أكثر رئيس مصري اجري زيارات للدول الإفريقية وهذا ما وجدناها آخر 7 سنوات، لافتا إلى أن السيسي ساعد على أن تنمية السوق الإفريقية المشتركة والاستفادة الكبيرة من كل المواد الخام في القارة.