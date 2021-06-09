محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مصر هبه النيل" أوضحت أماني مدني أن النيل هو رمز الخصوصية والحياة وشريان الحياة بالنسبة للمجتمع المصري، كما قدم القصر عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية رقصة "التحطيب" بقيادة المدرب مصطفى برعي، إلى جانب محاضرة بعنوان "أسرار العلاقات الأسرية الناجحة" تحدثت كريمة التهامي عن أطراف العلاقات الأسرية وحسن إختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج، والإلتزام بقواعد الدين ومراعاة القيم الإنسانية والعادات والتقاليد الاجتماعية.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تصنيف المكتبات "أوضح حسن عبد الباري معنى كلمة تصنيف وأنها مقسمة لمعارف عامة ومعارف دينية، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "أهمية الكتاب" عرفنا سيد صدقي تطور مراحل الكتابة تاريخيا وأهمية الكتاب للفرد و في حياة الشعوب ودوره في الرقي بالأمم، وببيت ثقافة الاقالته أقيمت محاضرة بعنوان "علم العروض وبحور الشعر" أوضح محمد الصادق معنى علم العروض وأهميته، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان" التشتت وعدم الاتزان في الخطوات لدى الأطفال" تحدث على حسانين معنى التشتت وعلاجه لدى الأطفال.

قدمت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "العشرة المبشرين بالجنة" أوضح أحمد خليفة من هم العشرة المبشرين بالجنة وسمات أخلاقهم، كما نفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حكي بعنوان "الوفاء بالوعد" سردتها سلوى جودة، بينما عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "مراقبة الضمير في العمل" أوضح منتصر الشافعي تعريف المراقبة وأن مراقبة الضمير في العمل سبب النجاة في الدنيا والآخرة وسبب في تقدم الأمم والرضى النفس.