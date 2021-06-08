جيهان جادو تكشف عن رد فعل الشارع الفرنسي بعد صفع ماكرون

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلى بمحافظة فرساى الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون نال تعاطف كبير فى كافة الشوارع الفرنسية بعد قيام أحد الشباب بصفعه على وجهه.

وأضافت "جادو" خلال مداخلة مع الإعلامي خيرى رمضان والإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، و الذى يذاع عبر شاشة "القاهرة و الناس"، أن هذه الواقعة سلاح ذو حدين.

وأوضحت عضو المجلس المحلى بمحافظة فرساى الفرنسية، أن الشارع الفرنسي أعتبر هذه الواقعة ليست إهانة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الذى يمثل رمز كبير للفرنسيين بل تعد إهانة للجمهورية الفرنسية كدولة كبيرة فى الاتحاد الأوروبي.



وأكدت أن الشعب الفرنسي يستشيط غضبآ بسبب هذه الواقعة، منوهة بأنها لم تكن الواقعة الأولى فى تاريخ فرنسا بل تعرض أيضا الرئيس السابق "ساركوزي" لواقعة مشابهة لها و لكن ليس بنفس العنف.

وتابع :"أن هذا الشاب يبلغ من العمر 28 عاما، وينتمى إلى حزب اليمين المتطرف ويخضع الآن للتحقيقات لمعرفة ما سبب وراء ذلك الفعل الذى قام به"، مشيرة إلى أنه سيخرج قانون للحد من الحريات قريبا .