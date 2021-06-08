ضبط أغذية فاسدة فى حملات متنوعة بالمنصورة

شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم عدة حملات متنوعة على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.

تم المرور على 5 مخازن للمواد الغذائية بمدينة مبارك بمدينة المنصورة و تبين ان جميعها بدون ترخيص ويوجد 2 مخزن بهما خطر داهم وتم إبلاغ الجهات المسئولة بضرورة الغلق كما تم ضبط مخزن بسكويت بدون ترخيص وضبط حوالي 70 كرتونة منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص باجمالي 490 كيلوجرام من انواع مختلفة من البسكويت.

كما تم المرور على سوق كفر البدماص بمدينة المنصورة حيث تم المرور على 18 منشأة غذائية منها 7 بدون ترخيص و5 منشآت بها خطر داهم كما تم المرور على الباعة الجائلين بالسوق للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وحمل شهادات صحية ورخص تشغيل حيث اسفرت الحملة عن ضبط حوالى 190 كيلو جرام أغذية فاسدة لتغير في الخواص وانبعاث رائحة كريهة بها وتم تحرير محضر الضبط والعرض على النيابة العامة.

كما تم اعدام حوالي 536 كيلو أغذية متنوعه فاسدة وبياناتها كالاتي ١٢٠ كيلو فلفل مخلل و٣٠ كيلو جزر مخلل و ٣٠ كيلو سجق مجمدة و ٦ كيلو كبدة مجمدة و ٢٠٠ كيلو طماطم و ٧٠ كيلو تفاح اخضر و ٣٠ كيلو كنتالوب و ١٠ كيلو معجنات و ٤٠ كيلو أسماك.

كما تم سحب 32 عينة و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل والفحص للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تحرير عدد 18 محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية و 34 محضر جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والتباعد بين الطاولات.

ومن جانبه شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

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