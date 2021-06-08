نجم الزمالك يطالب بمحاسبة اللجنة السابقة .. تعرف على السبب

طالب هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، بمحاسبة اللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإدارة القلعة البيضاء.

وكتب فاروق في تدوينة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "لابد من محاسبة اللجنة السابقة بشأن موضوع باتشيكو، أمر ضروري لابد منه".



وكانت اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز قررت في مارس الماضي، إقالة المدرب جايمي باتشيكو والتعاقد مع باتريس كارتيرون.

يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت قبل أسابيع عن رحيل اللجنة الثلاثية، وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب، لحين إجراء انتخابات النادي.