اللاعب هاني عبد الرحمن يستعد لإصدار كتاب عن الـ«فورت نايت»

يعد "هاني عبد الرحمن " نجمًا عالميًا بعد أن اكتسب شهرة كأفضل لاعبى "Fortnite - فورت نايت" في العالم.

وأعلن عبر حسابه الشخصى على تويتر عن تأليف كتاب لتعليم الطرق الخاصة للعبة.



ووفقا لتقرير "بيزنس انسايدر"، سيقوم "هاني عبد الرحمن " الآن بمشاركة بعض خبرته فى الألعاب فى كتاب جديد بعنوان " " وهذا الكتاب للاعبين أكبر من عمر ٥ سنوات، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات ومن المتوقع أن يتعلم القراء كيفية إنشاء كمبيوتر للألعاب، وكيفية التدريب والتحسين في ألعابهم المفضلة، وكيفية بناء فريق تنافسي، وكيفية تكوين مجتمع عبر الإنترنت، وسيتم إصدار الكتاب الأول والثانى له في سبتمبر القادم .

تحتل لعبة "فورت نايت - Fortnite" مرتبة الصدارة في العالم اليوم. كما أصبحت هاجساً ينتشر كالفيروس بين المراهقين. ففي حديث مؤخر لي مع طلبة في مدرسة ثانوية، هاج الجميع وتحمسوا فور ذكري لكلمة "فورت نايت".

جدير بالذكر أنه خلال الشهر الماضي لوحده فقط لُعبت اللعبة من قبل أكثر من ٤٠ مليون شخص، كما قد تم الإعلان عن كأس العالم للعبة فورت نايت Fortnite: World Cup بجائزة تفوق قيمتها ١٠٠ مليون دولار أمريكي.