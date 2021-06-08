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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صولا صاحبة كليب "أبو أحمد" : مفيهاش إسفاف وبغني مهرجانات وراب

الفنانة صولا عمر
الفنانة صولا عمر

أكدت الفنانة صولا عمر، صاحبة أغنية "أبو احمد" المتصدرة للترند، أنها كانت تريد دائمًا أن تعرض موهبتها ولا تنتظر الشهرة، موضحة أن "أبو أحمد" تظهر أنها إسفاف لكنها تمثل قضية موجودة في المجتمع، وتمثل الفتيات الباحثات عن المال والزوج الذي يمتلك الأموال ويصرف عليها.

وأضافت "صولا عمر"، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، والذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كل البنات تبحث عن الرجل الذي يكون صاحب مركز ومرموق.

وأوضحت صولا أنها كانت معجبة بتقديم هذا اللون من الغناء، ومعجبة بالفكرة في البداية، مشددة على أن كل الجمهور معجب بالأغنية وليس بها كلمات إسفاف، كما أنها تغني مهرجانات وراب ايضًا.

وأشار صولا، إلى أنها خريجة آداب انجليزي جامعة عين شمس، وعملت كمدرسة إنجليزي لفترة ما بداية من سن الـ18 عام، وعملت كمدرسة في الحضانة واستخدمت الفلوس التي حصلت عليها من العمل كبداية في مجال الفن، مؤكدا أن والدها متحفظ على الوسط الفني.

صولا كليب أبو احمد مهرجانات راب اخبار التوك شو

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