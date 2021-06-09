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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كورونا

رامي رضوان يطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

صدى البلد

طالب الإعلامي رامي رضوان، من المواطنين بالتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، موضحًا لقاح كورونا لا يقي من الإصابة بكورونا، ولكن يقلل الأعراض التي يصاب بها المواطن.


وأضاف خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" أن هناك دول وصلت لـ صفر إصابات مثل بريطانيا، مؤكدًا " بريطانيا قالت إن لقاح كورونا السبب الرئيسي فى الوصول لـ صفر إصابات".


وأشار إلى أن نسبة كبار السن فى المملكة المتحدة كبيرة، ولذلك بعد الحصول على اللقاح وصلت الإصابات لـ صقر.

وقد قام الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز، على الهواء، ورد الإعلام رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “أحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.

وفى نفس السياق قال إنه لا يوجد مشكلات حالة حصول المرأة على لقاح كورونا الجرعة الأولى، وبعد ذلك تتعرض للإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الجرعة الأولى تحمى بنسبة 50% فقط، مطالبًا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا.


وعلق على شائعة كارثية وقال : " هناك شائعة لعالم كبير تحدث عن وفاة من حصول على لقاح كورونا بعد عامين، من الحصول على لقاح، مؤكدًا أن هذه شائعة ليست حقيقة".


ولفت إلى أن المواطن الذى يحصل على اللقاح من الأفضل العزل، لمدة 72 ساعة، وفى حالة الشعور بأعراض كورونا يقوم بعمل التحاليل وفى حالة الإصابة يعزل لمدة 14 يوما.


وأشار إلى أنه لا يوجد مشكلات من حصول الشخص على لقاح كورونا، وبعد ذلك يذهب لـ طبيب الأسنان، مؤكدًا هناك شائعات كثيرة بخصوص لقاح كورونا.


وأوضح أنه حتى الآن لا توجد مشكلات من حصول المواطن على نوع من اللقاحات فى الجرعة الأولى و نوع أخر فى الجرعة الثانية.


وعلق على حصول المواطنين على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، وقال هناك دراسات تتم بهذا الأمر، وهناك بعض الدول تتجه لـ جرعة ثالثة.


وكشف أن المواطن من الممكن أن يحصل على لقاح كورونا بعد التعافى، أو بعد 90 يومًا حالة الحصول على أجسام مضادة.
 

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