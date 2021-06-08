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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم توفيق : نسعى لبلوغ نهائي أولمبياد طوكيو وتحقيق ميدالية .. فيديو

أكرم توفيق
أكرم توفيق

أكد أكرم توفيق نجم النادى الأهلى أن جميع لاعبي المنتخب يتطلعون إلى المشاركة فى نهائيات أولمبياد طوكيو من أجل تلقى فرصة للاحتراف بدوريات أوروبا.

 

قال أكرم توفيق على هامش معسكر منتخب مصر الأوليمبي: لاعبو منتخب مصر الأوليمبي لديهم تركيز فى التدريبات وتقديم أقصى مجهود.

 

وعن حظوظ مصر في أولمبياد طوكيو قال: سبق لنا مواجهة منتخب البرازيل وبذلنا مجهودا كبيرا ومنتخب مصر لا يقل حظوظا عن منتخبات المجموعة المشاركة في الدورة الأوليمبية.

 

أضاف: سوف نقاتل ونبذل أقصى جهد للتواجد في نهائي أولمبياد طوكيو وتحقيق مصر ميدالية.

 

وأشار إلى أن اختيار القائمة النهائية في أولمبياد طوكيو قرار يعود إلى الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب.

 

ولفت إلى أن جميع اللاعبين ينصب تركيزهم خلال التدريبات من أجل إثبات تواجدهم وإمكانية حجز مكان فى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو.

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