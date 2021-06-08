حسام علي يواصل تصوير مسلسل "ورق التوت" في الهرم

يواصل المخرج حسام علي، يواصل تصوير مسلسل ورق التوت في منطقة الهرم بعد توقف التصوير في شهر رمضان ٢٠٢١.

مسلسل "ورق التوت" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.

يذكر أن تُشارك الفنانة الشابة أسماء جلال في مسلسل "ورق التوت" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن بطولة خالد أنور، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف.