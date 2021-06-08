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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مساعد الأمين العام للأمم المتحدة : آبي أحمد يهدد بانقسامات في الاتحاد الإفريقي.. ومصر ساهمت في إنهاء العديد من الأزمات

صدى البلد

شن السفير هاني عبد العزيز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، هجوما حادا على آبي أحمد رئيس وزراء اثيوبيا، مضيفا أن آبي أحمد يدمر العلاقات المصرية الإثيوبية بما يهدد وحدة الاتحاد الإفريقي. 

 

وأضاف عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن آبي أحمد يهدد بانقسامات في الاتحاد الإفريقي وهو أمر في غاية الخطورة على القارة الإفريقية ويجب الحذر منه، مستدركا أن مصر عملت على إنهاء أزمات في القارة الإفريقية بشكل سلمي وهو امر واضح للجميع. 

 

وتابع السفير هاني عبد العزيز مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بعد غياب وصل لـ ٣٥ عاما عن القارة عادت مصر من جديد للقارة الإفريقية من خلال تحركات قوية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن مصر لها دور رائد لدعم السودان وعودته. 

 

أخبار التوك الأمن المتحدة اثيوبيا أبي أحمد مصر

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