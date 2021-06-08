سمير صبري يعتذر عن رئاسة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

قدم الفنان سمير صبري، اعتذارًا رسميًا لوزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم، عن الاستمرار في رئاسة مهرجان الإسكندرية الأول للسينما الفرانكوفونية.

وقال "صبري" فى أسباب اعتذاره أنها جاءت نظرًا لرغبته فى الانتهاء من الجزء الثاني من كتابه "حكايات العمر كله" الذى لقى نجاحا كبيرا في طبعاته الـ10، والذي يروي كثيرا من أسرار عظماء الفن في زمن الفن الجميل الذين عاصرهم الفنان سمير صبري خلال رحلته مع الفن والإعلام.

يذكر أن الفنان سمير صبرى، أعلن أول أمس في بيان له تأجيل انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية لسبتمبر المقبل، حفاظا على المدعوين من نجوم السينما وجمهور ورواد المهرجان من فيروس كورونا.

مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية، يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، وتضم اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب محمد سلماوى عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة على رأسهم الدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية، والإعلامية سناء منصور والإعلامية سلمى الشماع.