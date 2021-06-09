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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يرتفع ضغط الإنسان بعد تلقي لقاح كورونا؟ دراسة توضح

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

أكدت الدراسات العلمية، أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث؛ بمجرد حقن لقاح كورونا في الجسم، والتي يعد من أبرزها “الحمى والضعف والشعور بالضيق والألم في موقع الحقن”، وهي بعض الأعراض الشائعة.

ووفقًا لسلسلة من التقارير، عانى العديد من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم؛ بعد دقائق من التطعيم، وتشير دراسات الحالة التي تم طرحها، إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات ضغط الدم بعد التطعيم ضد فيروس كورونا.

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ففي حين أن ارتفاع ضغط الدم ليس من الآثار الجانبية التي تصنفها السلطات الطبية، فإن الاتجاه المقلق للنوبات  خاصة بالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات أمر مثير للقلق. 

ووفقا لموقع “timesofindia”، فإن نسبة صغيرة من الأشخاص، الذين تلقوا الجرعات اللازمة من لقاحات mRNA ، أصيبوا بارتفاع شديد في ضغط الدم بعد دقائق من التطعيم، من بين الحالات المبلغ عنها، كان معظم المرضى فوق سن السبعين وذكور، تم تشخيص 8 من كل 9 مرضى من قبل بارتفاع ضغط الدم.

كما تم تقديم العديد من دراسات التطعيم التي تشير إلى أن الأشخاص يسجلون مستويات ضغط دم عالية للغاية بعد تلقيحهم إما بـ Covishield أو Covaxin ، وهما اللتان المتوفرتان في الهند.

حتى الآن ، لا يُعد ارتفاع ضغط الدم أو التغيير الواضح في قراءات ضغط الدم من الآثار الجانبية المذكورة لأي من لقاحات كورونا COVID-19.

لم يتم ذكر ارتفاع مستويات ضغط الدم على أنه رد فعل سلبي واضح في أي من التجارب السريرية أو السلامة التي أجريت حتى الأن، ومع ذلك  تشير البيانات الناشئة إلى أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد الآثار الجانبية الغريبة التي قد يعاني منها الكثير بعد الحصول على لقاح.

سجل الأشخاص الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم أيضًا أعراضًا مثل الصداع وألم الصدر والقلق والتعرق، وكلها مرتبطة بارتفاع مستويات ضغط الدم.

في حين أنه يعتبر من الآثار الجانبية "النادرة"، يقترح الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم قد لا يكون عرضًا جانبيًا في حد ذاته، ولكنه قد يكون ناتجًا عن الإجهاد المرتبط بالتطعيم.

هناك سبب آخر يدفع إلى الارتفاع الواضح في مستويات ضغط الدم والذي تم ربطه أيضًا بـ"تأثير الغلاف الأبيض، الذي يتسبب في ارتفاع قراءات ضغط الدم نسبيًا في إعدادات التشخيص، مقارنة بالأماكن الأخرى.

على الرغم من أن عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم غير حاسمة، إلا أنه يمكن تحديدها أيضًا من خلال خطر الإصابة بمضاعفات القلب والعمر وغير ذلك من الشروط المسبقة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

في حين أن الخبراء رفضوا الآن تفجر ضغط الدم باعتباره أحد الآثار الجانبية "المقلقة" مع لقاحات COVID ، فقد تم التأكيد على أن الأشخاص المعرضين للخطر لا ينبغي أن يعتبروا ارتفاع مستويات ضغط الدم سببًا كافيًا لتأخير التطعيم أو رفضه، قد يؤدي تأخير التطعيم أيضًا إلى جعل الشخص عرضة لمضاعفات كورونا COVID السلبية في الوقت الحالي.

بالنسبة لمرضى القلب، فإن الحصول على اللقاح آمن تمامًا وليس مؤشراً، قد يكون ارتفاع ضغط الدم حدثًا "نادرًا" ومثير للقلق في الوقت الحالي، ولكن يمكن إدارته بشكل جيد، يتم أيضًا تقييم لقاحات كورونا COVID بشكل مستمر.

كورونا لقاح كورونا ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم امراض القلب

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