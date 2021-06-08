جمال القليوبي : قطاع البترول في مصر بذل فيه مجهود يفوق العادي..فيديو

قال جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة ، أن قطاع البترول في مصر بذل فيه مجهود يفوق العادي وهذا ما صرح به المؤسسات البترولية العالمية .

وأضاف جمال القليوبي خلال مداخلة هاتفية علي في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، هناك الكثير من الشركات الأوروبية تسعى إلى ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات في منطقة شمال شرق المتوسط .

وأوضح جمال القليوبي ، أن الدولة المصرية قامت بترسيم الحدود البحرية وقامت بالانتهاء من اقامة مشروع ظهر في اقل من 3 سنوات .



وتابع : أن هناك 5 مشروعات بترولية مصاحبة الى حقل ظهر وهذا زود انتاجية مصر للبترول .



